Трескучие морозы в нашу страну принесет антициклон из Сибири.

В этом году в декабре ожидаются сильные морозы, которые повлечет антициклон из Сибири. Температура местами будет падать до -13°...-20°. Потепление до оттепели ожидается лишь в третьей декаде месяца. Такой прогноз на декабрь 2023 обнародовал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, передает"Метеопрог".

Он пояснил, что во второй половине первой декады и в течение второй декады месяца ожидается развитие мощного Сибирского антициклона. Предполагается, что его выступы охватят практически всю территорию Северной Азии и Восточной Европы.

"Поскольку этот синоптический объект сформируется в условиях сухого и холодного континентального воздуха, то в пределах его влияния приземная температура воздуха ощутимо снизится", - говорит метеоролог.

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Восточная Европа и подавляющая часть Украины (за исключением крайнего юга и Закарпатья) окажется под влиянием гребня этого антициклона с востока.

"Поэтому ориентировочно, после 5-7 декабря вследствие вторжения холода из Центральной Азии, начнется существенное снижение температуры воздуха до -13...-7 °С в ночное время и до -8...-2 °С днем. В северных, северо-восточных и северо-западных областях порой морозы могут окрепнуть до -20...-14 °С", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

По его данным, холодная погода будет держаться до двадцатых чисел декабря, а затем потеплеет до оттепели.

"Следовательно, среднемесячная температура в южных и восточных областях может превысить климатическую норму на 1-2 °С; в западных, северных и центральных областях она скорее всего окажется ниже нормы на 1-3 °С", - резюмировал специалист.

Осадки, по словам Игоря Кибальчича, распределятся в течение декабря неравномерно. В частности, с 1 по 5 число ожидаются снегопады, в центральных, южных и восточных областях - смешанные осадки в виде снега с переходом в дождь и морось. "В этот период самые высокие температуры будут фиксироваться в южных и восточных областях – в отдельные дни до +5...+12 °С", - прогнозирует он. В западных и северных областях температурный фон сохранится преимущественно ниже 0 °С.

"Далее, после 5 декабря, в связи с перестройкой атмосферных процессов на антициклональный характер, атмосферное давление заметно возрастет, а вероятность осадков по всей Украине снизится", - прогнозирует метеоролог.

Вторая декада месяца, по его словам, скорее всего окажется сухой, особенно на Левобережье нашей страны. Однако, вялая циклоническая деятельность еще сохранится на крайнем западе страны и в Крыму. В этих регионах продолжится выпадение мокрого снега и дождя.

В третьей декаде месяца возможно возобновление осадков в связи с влиянием циклонических процессов атлантического происхождения.

"В целом за месяц количество осадков в Украине окажется близким к норме, местами выше нормы на 20-40%. Распределение снежного покрова по территории будет иметь пятнистый характер. Наиболее благоприятные условия для снегонакопления ожидаются в западных и северных областях, тогда как южные, центральные и восточные регионы могут встретить крепкие морозы при полном отсутствии снега", - резюмировал Игорь Кибальчич.

Погода в декабре 2023 - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, декабрь этого года будет теплее, чем обычно на 1-1,5 градуса. Средняя за месяц температура глазиекется на уровне от 3° мороза до 2° тепла, а в Крыму - до 4° тепла.

Прогнозируется также, что месячное количество осадков будет в пределах нормы.

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