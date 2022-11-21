В этом году на новогодние праздники в Украине ожидается в основном теплая погода с дождями.

Погода зимой в этом году будет подобная прошлогодней, а на новогодние праздники ожидается в основном теплая погода с дождями. Об этом в эфире Суспильного рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, грядущая зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как прошлой и позапрошлой зимой.

По прогнозу народного синоптика, холодными будут конец января и февраль. Фактически весь декабрь будет теплый: ожидаются дожди, влажный снег и слабый мороз.

Видео дня

"На рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году - без больших морозов, малоснежная, большей частью теплая, с дождями", - добавил Щедрин.

Какой будет зима в Украине: прогноз синоптиков

Руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала, что из-за изменения климата холодный период в зимние месяцы будет сокращаться.

Вероятность суровой зимы в Украине с затяжными морозами минимальная, заявлял директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух прогнозирует теплую зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: