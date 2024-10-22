Существенных изменений погоды в ближайшие дни ждать не стоит.

В течение недели украинцев ждет преимущественно сухая, ясная погода и незначительное повышение температуры, а в западных областях будут наблюдаться туманы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, в ближайшие трое суток сохранится сухая погода. 23 октября в западных областях ночью и утром местами будет туман.

Ветер прогнозируется переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет опускаться до 0°...+7°, в Карпатах будет небольшой мороз, -1°...-3°. Днем по всей Украине воздух будет прогреваться до +10°...+17°.

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Известный синоптик Наталья Диденко также не прогнозирует существенных изменений погоды в ближайшие дни. Только 23 октября, по ее данным, в западных областях несколько увеличится облачность и даже вероятен небольшой дождь, а также на Левобережье усилится ветер до 8-12 метров в секунду.

Погода в Украине - прогноз

Текущая неделя в Украине в целом обещает быть теплой, а самыми теплыми станут как раз ближайшие дни. Такую информацию сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН.

Она отметила, что самыми теплыми днями недели, вероятно, станут вторник и среда, а также, возможно, четверг. Однако в дальнейшем погода может измениться.

Эксперт добавила, что после этого ожидается некоторое снижение температуры. Если днем в большинстве областей температура будет достигать +15, то с четверга она может снизиться до +13, а в пятницу - до +11.

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