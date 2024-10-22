С четверга погода уже начнет немного меняться.

Текущая неделя в Украине будет теплой, а ближайшие дни - самыми теплыми в ближайшей перспективе. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, самыми теплыми днями на этой неделе будут вторник и среда, а также, возможно, и четверг, 22-24 октября. В дальнейшем погода уже несколько изменится.

"А дальше уже - определенное снижение температурных показателей. Потому что здесь, если мы днем будем иметь до +15 даже в большинстве областей, то с четверга - это уже +13, пятница +11. Скажем так, могут быть такие значения температуры", - сказала эксперт по погоде.

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Относительно того, какой на этой неделе будет погода в столице, синоптик рассказала, что будет преимущественно без осадков, в большинство дней - солнечная погода.

"В пределах +15 будут вторник-среда. А четверг, опять же, +13 и потом определенное снижение: в дневные часы до +11 градусов. Но ночная температура - в пределах +2...+7. Даже немного выше: если брать непосредственно город, то конечно, у нас +4...+8 у нас даже может быть в ночные часы", - отметила Птуха.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко на этой неделе в Украине ожидается более теплая погода, без осадков.

Так, по ее данным, в ближайшее время в стране будет без дождей, будет много солнца и туманов. В то же время ночи будут холодными, с периодическими заморозками.

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