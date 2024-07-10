Кратковременные осадки возможны в западной части Украины.

До конца недели жара в Украине будет продолжаться. Во многих областях температура будет повышаться до +39°...+40°, будет преобладать сухая погода. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 11 июля

В середине недели, по его данным, в Украине сохранится сухая и жаркая погода, только днем на крайнем западе и в Карпатах пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны град и шквалы 15-20 м/с. Ветер будет восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-17 м/с. Температура ночью +19...+24 °С, днем +29...+34 °С, а в центральных, южных, восточных областях и на Закарпатье разогреет до +35...+40 °С.

Погода 12 июля

"В пятницу, 12 июля, на большей части территории нашей страны продолжится период аномальной жары и отсутствия осадков", - говорит синоптик. Ночью будет +17...+22 °С, на юге местами до +25 °С. Днем по всей Украине воздух прогреется до +30...+35 °С, а в центральных, южных и местами западных областях раскалит до +34...+39 °С.

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Погода 13 июля

В субботу осадков не предвидится, лишь днем в западной части местами пройдут локальные грозовые ливни в сопровождении шквалов и града. Ночью +17...+22 °С, на юге и в Крыму местами до +25 °С, а днем по всей Украине будет +33...+39 °С.

Погода 14 июля

В конце недели в западной части возможны местами кратковременные грозовые дожди, на остальной части страны будет сухо и жарко. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 °С, днем +34...+39 °С, в западных областях станет несколько свежее, +26...+31 °С.

Когда наступит пик ж ары - прогноз

По словам синоптика Наталки Диденко, жара в Украине продлится еще долго. По ее данным, пик жары ожидается в течение 14-17 июля.

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