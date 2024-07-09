В среду, 10 июля, в Украине ожидается 40-градусная жара. Самые высокие температуры будут на юге и юго-востоке страны. На западе будет +29°...+31°, а на остальной территории столбики термометров покажут +30°...+37°. На северо-востоке и в некоторых центральных областях пройдут дожди, но на жару они не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +30°, возможна гроза.
- Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +19°, днем +30°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +30°.
- В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +18°, днем +29°.
- В Тернополе 10 июля ночью будет +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +29°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +30°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +20°, днем +30°.
- В Виннице завтра будет +19°...+31°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду ночью будет +20°, днем +30°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+31°, небольшая облачность, возможна гроза.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +32°, возможна гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +36°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+34°, возможен небольшой дождь.
- В Одессе 10 июля - практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +36°.
- В Херсоне в среду ночью будет +25°, днем +38°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +24°, днем +40°.
- В Запорожье температура ночью +25°, днем +37°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +22°, а днем +32°, небольшая облачность, возможна гроза.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +34°, возможен небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +24°, днем +37°, практически безоблачно.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +23°...+33°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +36°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +37°.
Приметы погоды 10 июля
Если в этот день дождь, то осадки будут еще семь недель.