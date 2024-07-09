В некоторых областях пройдут дожди, однако на температуру они не повлияют.

В среду, 10 июля, в Украине ожидается 40-градусная жара. Самые высокие температуры будут на юге и юго-востоке страны. На западе будет +29°...+31°, а на остальной территории столбики термометров покажут +30°...+37°. На северо-востоке и в некоторых центральных областях пройдут дожди, но на жару они не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +30°, возможна гроза.

Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +19°, днем +30°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +30°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +18°, днем +29°.

В Тернополе 10 июля ночью будет +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +29°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +20°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +19°...+31°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +20°, днем +30°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+31°, небольшая облачность, возможна гроза.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +32°, возможна гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +36°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+34°, возможен небольшой дождь.

В Одессе 10 июля - практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +36°.

В Херсоне в среду ночью будет +25°, днем +38°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +24°, днем +40°.

В Запорожье температура ночью +25°, днем +37°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +22°, а днем +32°, небольшая облачность, возможна гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +34°, возможен небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +24°, днем +37°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +23°...+33°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +36°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +37°.

Приметы погоды 10 июля

Если в этот день дождь, то осадки будут еще семь недель.

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