Также часть страны накроют дожди.

На Крещение, 19 января, в Украине совершенно не будет морозов. Вместо них - аномальное для этого времени года тепло. Во многих областях температура поднимется до +10°...+14°, а в Крыму воздух прогреется до +18°.

На западе, а также в некторых областях на севере страны пройдут дожди. Местами осадки будут сильными. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +8°.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°, дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, сильный дождь.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°, сильный дождь.

В Тернополе 19 января ночью будет +2°, днем +6°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +4°...+9°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +2° днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+10°.

В Одессе 19 января - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +5°..+8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+18°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +8°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.

Приметы погоды на 19 января

19 января - Крещение. Если на Крещенская оттепель - к урожаю. Если в этот день ясная и холодная погода - на засушливое лето.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: