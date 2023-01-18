19 января в Украине будет необычайно тепло / фото УНИАН

На Крещение, 19 января, в Украине совершенно не будет морозов. Вместо них - аномальное для этого времени года тепло. Во многих областях температура поднимется до +10°...+14°, а в Крыму воздух прогреется до +18°. 

На западе, а также в некторых областях на севере страны пройдут дожди. Местами осадки будут сильными. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +8°.
  • Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°, дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, сильный дождь.
  • В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°, сильный дождь.
  • В Тернополе 19 января ночью будет +2°, днем +6°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°, легкий дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°, сильный дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, пасмурно, дождь.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +10°.
  • В Виннице завтра будет +4°...+9°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Житомире в четверг будет ночью +2° днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+10°.
  • В Одессе 19 января - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +11°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +14°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +12°.
  • В Запорожье температура ночью +5°, днем +11°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +5°..+8°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.
  • В Днепре температура ночью будет +5°, днем +10°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+18°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +8°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
Погода в Украине 19 января будет теплой / фото УНИАН

Приметы погоды на 19 января

19 января - Крещение. Если на Крещенская оттепель - к урожаю. Если в этот день ясная и холодная погода - на засушливое лето.

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