На Крещение, 19 января, в Украине совершенно не будет морозов. Вместо них - аномальное для этого времени года тепло. Во многих областях температура поднимется до +10°...+14°, а в Крыму воздух прогреется до +18°.
На западе, а также в некторых областях на севере страны пройдут дожди. Местами осадки будут сильными. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +8°.
- Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°, дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, сильный дождь.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°, сильный дождь.
- В Тернополе 19 января ночью будет +2°, днем +6°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°, легкий дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°, сильный дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +10°.
- В Виннице завтра будет +4°...+9°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Житомире в четверг будет ночью +2° днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+10°.
- В Одессе 19 января - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +11°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +14°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +12°.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +11°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +5°..+8°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.
- В Днепре температура ночью будет +5°, днем +10°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+18°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
Приметы погоды на 19 января
19 января - Крещение. Если на Крещенская оттепель - к урожаю. Если в этот день ясная и холодная погода - на засушливое лето.
Видео дня