Народный праздник 19 января известен под названиями Крещение Господне, Богоявление, Водокрещи, Иордан.

Христиане отмечают великий церковный праздник 19 января под названием Крещение 2023. В эту дату церковь чтит принятие Иисусом обряда крещения. Иисус крестился в 30-летнем возрасте в реке Иордан, а обряд проводил Иоанн Предтеча. Православные люди верят, что на Крещение ежегодно на реке Иордан меняется течение.

Сегодняшняя дата также имеет название Богоявление. Считается, что во время крещения Иисуса на землю снизошел Господь в виде голубя и провозгласил, что Иисус является его сыном, то есть явил Бога людям.

На Крещение принято святить воду для питья и для хозяйственных нужд. Считается, что крещенская вода обладает чудесными целебными свойствами, излечивает болезни и проклятия, долго хранится. Но если святая вода испортилась, то в доме царит раздор.

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Святую воду хранили дома и бережно к ней относились. Такой водой умывались и пили в небольшом количестве для крепкого здоровья. Молодые девушки на дно кувшина со святой водой бросали красное ожерелье или ягоды калины. Верили, что если умыться такой водой, то лицо будет молодым и красивым, а возлюбленный обязательно влюбится. Священными свойствами также наделяли снег - собирали его на хранение и выбеливали в нем холсты.

Многие люди на Крещение окунаются в прорубь, но наши предки так почти не делали. На Крещение священники святили воду в реках и озерах, и оттуда люди набирали для себя воду. Однако в святую воду украинцы окунались редко. Некоторые современные историки считают, что обычай крещенских купаний возник в России и ему не более 50 лет. Также не стоит надеяться, что крещенская вода смоет с человека грехи, ведь искупить грехи можно только искренними покаяниями.

Что нельзя делать 19 января

К освящённой воде нужно относиться с уважением. Нельзя держать её в грязной и треснувшей посуде, тратить её попусту и ругаться возле нее. Нельзя ссориться, ругаться матом, спорить с родными. В этот день нежелательно работать. Нельзя полоскать белье в реке сегодня.

Приметы погоды 19 января

Если на Крещение стоят сильные морозы, то заморозки продлятся до конца января.

Холодная и ясная погода сегодня предвещают засушливое лето.

Синие облака - к хорошему урожаю.

Если снег не идет, но на деревьях лежит иней, то зима будет довольно теплой, но затяжной.

Если на Крещение метель, то и в конце апреля будет метель.

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