Среда в Украине будет жаркой / фото Pixabay

В среду, 21 августа, украинцев ждет сухая погода с небольшой облачностью. По всей стране будет жарко, +30°...+35°, на юго-востоке - до +36°. А уже в четверг, 22 августа, с запада в Украину придет похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +33°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +30°.
  • В Луцке будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°.
  • В Тернополе 21 августа ночью будет +19°, днем +34°, практически безоблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +33°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +33°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +31°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +18°, днем +33°.
  • В Виннице завтра будет +16°...+35°, практически безоблачно.
  • В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +33°, ясно и бещоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+34°, практически безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +33°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +36°,  облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +18°...+35°.
  • В Одессе 21 августа - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +32°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +21°, днем +36°.
  • В Запорожье температура ночью +20°, днем +35°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +35°, практически безоблачно.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +35°.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +34°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +19°...+34°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +36°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +36°.
21 августа в Украине будет сухо и жарко / фото УНИАН

Приметы погоды 21 августа

 Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Какая погода в этот день, таким будет и январь. 

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