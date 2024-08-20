В городе и области объявлен І уровень опасности.

Во Львове на 20 августа объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По городу Львову 20 августа гроза", - говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, 20 августа местами грозы ожидаются и по территории Львовской области. Утром на Львовщине местами будет туман, из-за чего видимость будет падать до 200-500 метров.

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Поэтому во Львове и Львовской области объявили І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 20 августа

20 августа погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Во Львовской области будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет переменного направления, 3-8 м/с. Температура днем +28°...+33°.

Во Львове сегодня также будет переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер переменного направления, 3-8 м/с. Столбики термометров покажут +29°...+31°.

Во время осадков прогнозируется ухудшение видимости. Атмосферное давление будет падать, относительная влажность воздуха также уменьшится.

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