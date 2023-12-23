Во Львове и Львовской области объявлен І уровень опасности.

Сегодня, 23 декабря, во Львове и Львовской области ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о метелях, сильных порывах ветра и скользких дорогах. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский гидрометцентр.

"Львов и Львовская область. Порывы западного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. І уровень опасности", - говорится в сообщении.

Погода во Львове и области сегодня - прогноз на 23 декабря

По данным синоптиков, сегодня погоду будет определять тыловая часть циклона над странами Балтики.

Видео дня

Во Львовской области будет облачно. Порой будет снежить, на дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, местами метели. Температура днем будет держаться в пределах от 3° мороза до 2° тепла.

Во Львове также будет облачно. Порой снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер западный, 9-14 м/с, скорость порывов будет достигать 15-20 м/с. Температура днем от 1° мороза до 1° тепла.

Во время осадков ожидается ухудшение видимости. Атмосферное давление будет расти, при этом относительная влажность воздуха существенно не изменится.

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