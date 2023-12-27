28 декабря на погоду в Украине будет влиять область повышенного атмосферного давления с юга Европы.

С завтрашнего дня погода в Украине изменится. Осадки прекратятся, а температура немного снизится. Об этом свидетельствует прогноз известного синоптика Натальи Диденко.

"В ближайшие дни влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположившейся на юге Европы, обусловит в Украине преимущественно сухую погоду", - пояснила она.

По данным синоптика, никаких серьезных осадков не предвидится, лишь 31-го декабря небольшие осадки побегают по северной части Украины, а 1-го января осадков станет больше.

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Завтра, по ее прогнозу, в большинстве областей Украины будет без существенных осадков.

"Юго-западный ветер остается порывистым, порой с сильными порывами", - предупредила Наталья Диденко.

Температура воздуха 28-го декабря немного снизится: ночью в западных областях -1...-5 градусов, на остальной территории - от 2 мороза до 1 тепла. Днем в четверг ожидается +1...+4 градуса, на юге и в западной части +4...+9 градусов .

В Киеве 28-го декабря также будет без существенных осадков, ветрено и прохладно. Ночью около нуля, а днем +2...+4 градуса.

"Более ощутимое похолодание (хотя также не совсем какое-то там страшное) ориентировочно предполагается 4-5 января", - сообщила синоптик.

Штормовое предупреждение

На сегодня, 27 декабря, в Украине объявлен и уровень опасности. По данным синоптиков, непогода охватит всю территорию нашей страны. "27 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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