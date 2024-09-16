Во Львове объявили штормовое предупреждение: что будет с погодой

Во Львове на понедельник, 16 сентября, объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, в городе и области ожидаются сильные порывы ветра.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По городу Львову:
16 сентября днем порывы восточного ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
Также днем порывы восточного ветра будут и по территории Львовской области. Из-за этого объявлен уровень опасности, желтый.
Погода в Львове и Львовской области - прогноз на 16 сентября
В начале недели погода на Львовщине будет определять тыловую часть циклона над Балканами.
Во Львовской области сегодня будет облачно с прояснениями. Временами будет дождь. Ветер восточный, 9-14 м/с, днем иногда порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем ожидается от +15 ° до +20 °.
во Львове 16 сентября будет облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Столбики термометров днем не поднимутся выше +16...+18°.
Во время осадков ожидается ухудшение видимости.Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.