Во Львове объявили штормовое предупреждение: что будет с погодой

І уровень опасности объявлен и по Львовской области.

Во Львове на понедельник, 16 сентября, объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в городе и области ожидаются сильные порывы ветра.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По городу Львову:

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16 сентября днем ​​порывы восточного ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Также днем ​​порывы восточного ветра будут и по территории Львовской области. Из-за этого объявлен уровень опасности, желтый.

Погода в Львове и Львовской области - прогноз на 16 сентября

В начале недели погода на Львовщине будет определять тыловую часть циклона над Балканами.

Во Львовской области сегодня будет облачно с прояснениями. Временами будет дождь. Ветер восточный, 9-14 м/с, днем ​​иногда порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем ​​ожидается от +15 ° до +20 °.

во Львове 16 сентября будет облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер восточный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Столбики термометров днем ​​не поднимутся выше +16...+18°.

Во время осадков ожидается ухудшение видимости.Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

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