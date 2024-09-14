Непогода 14 сентября ожидается во Львове и Львовской области.

Во Львове и Львовской области из-за непогоды на 14 сентября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 14 сентября гроза. Днем значительный дождь, порывы ветра 17-22 м/с", - предупреждают синоптики.

По территории Львовской области, по их данным, также ожидаются грозы. Днем прогнозируются значительные дожди, а по югу области - сильные дожди. Синоптики также предупреждают о порывах ветра и местами шквалы 17-22 м/с.

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 14 сентября

По данным синоптиков, погоду на Львовщине 14 сентября будет определять прохождение активных атмосферных фронтов от циклона над Западной Украиной.

По Львовской области будет облачно. Днем ожидаются значительные, а по югу территории сильные дожди. Грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 9-14 м/с, днем порывы, местами шквалы 17-22 м/с. Температура снизится до +14°...+19°.

Во Львове сегодня также будет облачно. Днем пройдет значительный дождь. Гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 9-14 м/с, днем порывы 17-22 м/с. Температура днем составит +17°...+19°.

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