Синоптики объявили II уровень опасности во Львове и Львовской области.

Во Львове и Львовской области 14 сентября ожидается значительное ухудшение погоды. Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 14 сентября гроза. Днем значительный дождь, порывы ветра (юго-восточного с переходом на западный) 17-22 м/с", - прогнозируют синоптики.

Также грозы прогнозируются и по территории Львовской области.

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"Днем значительные дожди, по югу территории - сильные дожди. Порывы ветра, местами шквалы 17-22 м/с", - предупреждают в гидрометцентре.

Из-за непогоды на Львовщине объявили II уровень опасности, оранжевый.

Справка УНИАН. II уровень опасности объявляется, когда погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 14 сентября

По данным синоптиков, погоду на Львовщине 14 сентября будет определять прохождение активных атмосферных фронтов от циклона над Западной Украиной.

По Львовской области будет облачно. Ночью умеренные дожди; днем значительные, по югу территории сильные дожди. Грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 9-14 м/с, днем порывы, местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +12°...+17°, днем +14°...+19°.

Во Львове также будет облачно. Ночью ожидается умеренный, а днем значительный дождь. Гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 9-14 м/с, днем порывы будут достигать 17-22 м/с. Ночью будет +15°...+17°, а днем термометры максимально покажут +17°...+19°.

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