На западе страны будет осень, а на востоке - лето.

На выходных, 14 и 15 сентября, в Украине ожидаются погодные контрасты. На западе страны снова станет прохладнее, температура тут снизится до +18°...+23°, а также пройдут дожди и грозы. В то же время на остальной территории будет сухо, тепло и даже жарко, во многих областях воздух прогреется до летних +29°...+31°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +19°, а днем +28°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +18°, пасмурно, дождь с грозой. В воскресенье ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +16°, днем +24°, пасмурно, дождь с грозой. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +16°...+28°, дождь. В воскресенье температура будет +15°...+24°, небольшая облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +24°. В воскресенье - небольшая облачность, +20°...+22°, дождь с грозой.

В Харькове в субботу температура ночью составит +17°, днем +29°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +19°...+28°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье температура составит +21°...+27°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +18°...+30°. В воскресенье - небольшая облачность, +20°...+30°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +19°, днем +31°. В воскресенье ночью ожидается +19°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +15°, днем +29°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +16°, днем +28°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью +10°, днем до +14°. В воскресенье ночью температура составит +4°, днем столбики термометров покажут +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +16°, днем +19°, пасмурно, дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +9°, днем +17°.

В Трускавце в субботу пасмурно, дождь, возможна гроза, температура до +18°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +8°...+17°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, дожди с грозами, до +14°. В воскресенье - небольшая облачность, +7°...+17°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +21°, днем +25°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +17°...+22°, дождь с грозой.

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