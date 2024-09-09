В городе и области сегодня ожидаются порвы сильного ветра.

Во Львове сегодня, 9 сентября, будет ветрено. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову днем 9 сентября порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - сообщают синоптики.

Также, по их данным, сильные порывы ветра местами ожидаются и по территории Львовской области.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 9 сентября

По данным синоптиков, 9 сентября погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления.

В течение дня ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем по области ожидается в пределах +24°...+29°, а во Львове столбики термометров покажут +26°...+28°.

В целом, по данным синоптиков, сегодня в Украине будет переменная облачность. В южной части, днем и в восточных и центральных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура +23°...+28°, только на высокогорье Карпат и горах Крыма будет свежее, +20°...+22°.

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