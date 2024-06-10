Сегодня в столице будет бушевать непогода.

В Киеве и Киевской области 10 июня ожидается ухудшение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"10 июня гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении синоптиков.

По их данным, сегодня на Киевщине будет переменная облачность. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с

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Ветер будет преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура по области +25°...+30°, а в Киеве столбики термометров покажут +26°...+28°.

Погода 10 июня - штормовое предупреждение объявили и по Украине

На 10 июня повышенный уровень опасности объявлен в большинстве областей Украины. По данным синоптиков, сегодня ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Непогода обойдет только восточные и юго-восточные области.

Непогода в Украине - прогноз на 10 июня

По данным синоптика Натальи Диденко, сегодня кратковременные дожди, грозы, шквальный ветер и град угрожают северным регионам, Черкасской, Винницкой и Одесской областям. А в западных областях, по ее словам, будут сильные ливни, грозы, град, шквалы. В то же время на юге ожидается жара от +30 до +34 градусов.

"Погода будет неустойчивая, прыгучая, яркая - возьмите зонты... Солнца будет хватать, потому что такой характер погоды отмечается изменчивостью - солнце-дождь, дождь-солнце", - рассказала Наталья Диденко.

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