Прогноз погоды в столице на 10 июня.

Начало недели в Киеве, 10 июня, будет жарким. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Жителей столицы сегодня ждет практически безоблачный день. Утром столбики термометров покажут +22°, а затем температура повысится до +28°. Без осадков.

Ветер будет южный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 740-742 миллиметра ртутного столба.

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Погода 10 июня - прогноз по Украине

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

В течение дня ожидаются кратковременные дожди, днем ​​везде, кроме юго-востока и востока, будут грозы. Также в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, а в западных областях - местами сильные дожди. Сухо будет только в юго-восточных и Харьковской областях.

Ветер преимущественно южный, скорость его составит 7-12 м/с.

Температура днем ​​+25°...+30°, на юге и востоке страны воздух разогреет до +33° и только в западных областях будет чуть свежее, +22°...+27°.

Каким будет лето в Украине - прогноз метеоролога

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух в комментарии Погода УНИАН сообщила, что аномальных температур этим летом не ожидается. Вместе с тем вероятно, что температура может быть на один-два градуса выше нормы.

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