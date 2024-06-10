Начало недели в Киеве, 10 июня, будет жарким. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Жителей столицы сегодня ждет практически безоблачный день. Утром столбики термометров покажут +22°, а затем температура повысится до +28°. Без осадков.
Ветер будет южный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 740-742 миллиметра ртутного столба.
Погода 10 июня - прогноз по Украине
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
В течение дня ожидаются кратковременные дожди, днем везде, кроме юго-востока и востока, будут грозы. Также в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, а в западных областях - местами сильные дожди. Сухо будет только в юго-восточных и Харьковской областях.
Ветер преимущественно южный, скорость его составит 7-12 м/с.
Температура днем +25°...+30°, на юге и востоке страны воздух разогреет до +33° и только в западных областях будет чуть свежее, +22°...+27°.
Каким будет лето в Украине - прогноз метеоролога
Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух в комментарии Погода УНИАН сообщила, что аномальных температур этим летом не ожидается. Вместе с тем вероятно, что температура может быть на один-два градуса выше нормы.