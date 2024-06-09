В Киеве в понедельник максимальная температура воздуха не достигнет отметки +30 градусов, поделилась эксперт.

Погода в Украине завтра, - в понедельник, 10 июня, ожидается неблагоприятная в западных областях, там возможны ливни, грозы, град и шквалы.

Кратковременные дожди, грозы, шквальный ветер и град угрожают северным регионам, Черкасской, Винницкой и Одесской областям, предупредила синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram. Эксперт добавила, что на юге спрогнозирована жара, возможно от +30 до +34 градусов.

"На западе только +22+26 градусов, разве в Черновицкой области до +30 градусов. На остальной территории Украины +25+29 градусов", - поделилась эксперт.

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Погода в Киеве 10 июня ожидается нежаркая - днем максимальная температура может составлять +26 градусов. "В Киеве в понедельник предусматриваются периодически кратковременные дожди, грозы, при грозах возможно шквалистое усиление ветра, град", - отметила Диденко.

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Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, какая погода в нашей стране ожидается на протяжении июня. По сведениям синоптики, температура на большей части территории может на 1,5-2 градуса превышать климатическую норму - составит от +19 до +23 градусов.

Позже эксперт поделилась, что в течение июня не ожидается очень высокая температура воздуха. Птуха подчеркивала, что жара может быть только в течение нескольких дней.

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