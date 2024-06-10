Штормовое предупреждение объявлено в большинстве областей нашей страны.

На сегодня, 10 июня, в большинстве областей Украины объявлен повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем 10 июня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Справка УНИАН. І уровень опасности объявляется, когда погода потенциально опасна для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Людям рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погоды.

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Как вести себя во время грозы - важные правила

Во время грозы лучше находиться в помещении. Не используйте металлические зонтики. Снимите золотые и серебряные украшения - эти металлы отлично проводят ток.

Также во время грозы не стоит пользоваться мобильным телефоном, его на время грозы лучше выключить.

Считайте время между вспышкой и грохотом. Если пауза не более одной секунды, то гроза максимум в радиусе 300 метров, три секунды - расстояние от вас до эпицентра грозы около 1 км, более трех секунд - не менее 1500 м.

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