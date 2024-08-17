На температуру осадки не повлияют - будет жара.

С сегодняшнего дня, 17 августа, температура в Киеве повысится до +30° и выше, а с 18 августа в столице периодически будут идти дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, по Киевской области будет жаркая и сухая погода с температурой в дневные часы +30°...+32°.

"А вот в воскресенье ожидаем местами кратковременный дождь, местами с грозой", - говорят синоптики.

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По их данным, с началом следующей недели синоптическая ситуация будет меняться.

"Во вторник по территории Киева и Киевской области ожидаем местами кратковременный дождь с грозой, но температурный фон будет оставаться высоким +30°...+32°", - спрогнозировали в Укргидрометцентре.

В воскресенье, 18 августа, на территории Украины ожидается значительное повышение температуры. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, сегодня в стране температура будет достигать +29...+33 градуса, а уже в воскресенье и в начале следующей недели термометры в большинстве регионов будут показывать +30...+35 градусов и даже выше.

Наталья Диденко отметила, что ко Дню Независимости жара начнет спадать.

Синоптик также сообщила, что сегодня в Украине будет сухо и солнечно, но 18 августа на западе, севере и в центральных областях возможны кратковременные грозовые дожди. В то же время на юге и востоке страны осадки не предвидятся.

В Киеве в воскресенье также прогнозируется усиление жары, а максимальная температура днем может достигать +32...+35 градусов.

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