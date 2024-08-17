Легче дышать станет только ближе ко Дню Независимости.

В воскресенье, 18 августа в Украине ожидается сильная жара. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

Если сегодня, по ее данным, в Украине будет +29...+33 градуса, то уже в воскресенье-понедельник и далее на неделе столбики термометров в большинстве областей Украины будут достигать +30...+35 градусов и выше.

"Ко Дню Независимости жара утихомирится", - спрогнозировала Наталья Диденко.

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Сегодня, по ее данным, будет сухо и солнечно, а 18-го августа на западе, севере и в центральной части Украины местами пройдут кратковременные грозовые дожди. На юге и востоке - без осадков.

В Киеве в воскресенье жара также усилится, днем максимально будет до +32...+35 градусов.

"Утешение, что в воскресенье во второй половине дня или вечером в Киеве вероятны локальные грозовые дожди. Итак, готовимся к сильной жаре и вероятным отключениям электричества", - резюмировала эксперт по погоде.

Отключение света в Украине - что известно

На следующей неделе в Украине могут возобновиться графики отключений электроэнергии из-за повышенных температур и увеличенного потребления. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук во время телемарафона.

По ее словам, в эти выходные ожидается существенное повышение температуры, что приведет к росту спроса на электроэнергию. Гринчук также отметила, что сейчас идет ремонт энергетических объектов, и вскоре планируется введение дополнительных генерационных мощностей.

Она призвала украинцев сознательно и экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки.

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