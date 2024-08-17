Осадков в столице не ожидается.

В субботу, 17 августа, киевлян ждет 30-градусная жара. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром в столице будет около +22°, а днем воздух прогреется до +29°...+30°. Ожидается ясный и безоблачный день, без осадков.

Ветер будет юго-восточного направления, но слабый, всего 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит постепенно снижаться, 746-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 17 августа - прогноз по Украине

В субботу, 17 августа, западные регионы Украины встретят дожди и грозы, но на температурный фон это не повлияет. В большинстве областей ожидается температура +29°...+33°, на востоке и северо-востоке будет немного прохладнее, +27°...+29°, а на юге местами воздух прогреется до +34°...+36°.

На западе Украины температура поднимется до +30°...+32°, на Закарпатье - до +32°. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы.

На севере Украины ожидается преимущественно солнечная погода с температурой +28°...+31°. Осадков не прогнозируется.

На востоке страны будет прохладнее - дневная температура составит максимум +27°...+29°. Прогнозируется ясная и безоблачная погода без осадков.

В центральной части Украины предвещается солнечная и ясная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +28°...+29°, а в южных районах Днепропетровской области, а также в Кировоградской и Винницкой областях воздух прогреется до +33°...+34°.

На юге Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит +29°...+31°, а в Херсонской и Николаевской областях будет жарко - до +34°...+36°. Осадков не ожидается.

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