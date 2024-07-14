В каждой точке города температура будет немного разной, отметила эксперт.

Погода в Украине очень жаркая, в Укргидрометцентре прогнозируют около +40 градусов, а в сети пользователи показывают фото, на которых на столбиках домашних термометров видно отметки +50 или +60 градусов.

Такая разница между прогнозом и данными, полученными от людей, связана с тем, что метеорологи измеряют температуру приземного слоя воздуха, которая является естественной для окружающей среды, такой информацией во время интервью "24 каналу" поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Эксперт отметила, что естественную температуру измеряют на специально оборудованных метеоплощадках, которые удалены от любых застроек, насколько это возможно сейчас.

"На высоте двух метров располагается специальная психрометрическая будка - белая с такими белыми жалюзями. Внутри нее термометры или датчики, которые фиксируют температуру воздуха, которая их окружает. Это очень такая репрезентативная, именно та реальная температура воздушной массы, которая поступила на нашу территорию", - отметила собеседница.

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Птуха добавила, что в городах или возле домов, или под прямыми солнечными лучами обычный термометр может показывать гораздо более высокую температуру воздуха, чем та, которую спрогнозировали синоптики.

"В каждой точке города она (температура, - Ред.) будет немного разной. Потому что где-то тень, но дополнительно влияет асфальт, например, или какие-то здания, или еще что-то, там просто солнце попало на термометр... Температуру на бытовых термометрах спрогнозировать невозможно. Ее никто в мире и не прогнозирует. Прогнозируют именно вот эту температуру воздушной массы в приземном слое атмосферы на специально оборудованных площадках", - объяснила синоптик.

Какая погода завтра ожидается в Украине - свежий прогноз

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в понедельник, 15 июля, на территории украинского государства будет очень жаркая погода - максимальная температура воздуха местами может достигать более +40 градусов.

Эксперт добавила, что завтра осадки возможны в западных регионах Украины. Диденко предупредила, что там может и полить, и погреметь. Кроме того, синоптик сообщила, что снижение температуры воздуха в нашей стране может произойти с 26 июля.

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