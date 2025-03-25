В ближайшие дни в столице периодически будет идти дождь.

На этой неделе в Киеве ожидается довольно влажная и относительно теплая погода, а на выходных температура повысится почти до +15°. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По словам синоптиков, завершающая неделя марта на Киевщине и в самом Киеве планирует отличиться переменчивой погодой с преобладанием облачного неба и периодическим чередованием дождей с периодами сухой погоды.

"Влажная умеренно теплая воздушная масса обусловит достаточно плавный ход температуры: минимальную ночью прогнозируем в пределах небольших плюсов, максимальную днем несколько выше 10° тепла", - прогнозируют синоптики.

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Так, по их данным, 25-27 марта воздух в столице будет прогреваться до +12°, 28 марта будет около +11°, а 29 числа температура повысится уже до +14°.

Погода на неделю - прогноз по Украине

В течение текущей недели в Украине ожидается типичная для весны погода с периодическими дождями. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН.

Несмотря на дожди, будут дни с кратковременными прояснениями - в частности, в среду и пятницу возможны более сухие периоды.

Также синоптик отметила, что на территорию Украины продолжает поступать влажная и достаточно теплая воздушная масса с юга, поэтому значительных изменений в температурном режиме не предвидится.

Ожидается, что ночью температура воздуха составит от +2° до +8°, а днем будет колебаться в пределах +8°...+14°. В южных областях и на Закарпатье будет теплее - от +13° до +18° днем. Такая температурная картина сохранится почти до конца недели.

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