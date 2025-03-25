В начале апреля пока не исключаются небольшие осадки.

На этой неделе украинцев ожидает классическая весенняя погода, не обойдется и без дождя. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она рассказала, что погодную ситуацию в течение этой недели будет предопределять поле пониженного давления. Соответственно, погоду будут определять атмосферные фронты, которые будут перемещаться через территорию Украины. Они обусловят в большинстве областей время от времени дождливую погоду.

"Но, конечно, с перерывами. Например, среда, пятница - там и прояснения в эти дни также будут", - отметила эксперт.

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В то же время в Украину продолжает поступать влажная и относительно теплая воздушная масса, и преимущественно из южных широт, поэтому температурный фон существенно меняться не будет.

"И в ближайшие дни, если говорить уже о каких-то фактических показателях, то температурные составят ночью +2°...+8°, днем +8°...+14°. В южной части и на Закарпатье +13°...+18°... Почти до завершения недели в этих пределах температура и будет сохраняться", - сказала Птуха.

28 марта, добавила она, температура ночью составит +1°...+7°, днем +7°...+13°. На юге и востоке будет теплее: ночью +6°...+11°, а днем +14°...+20°.

29 марта ситуация будет похожей. В западных и северных областях ночью +3°...+9°, днем +11°...+17°, а на юге - даже до +23°.

"Что касается осадков, то в конце недели, 28-го числа, ожидаем их местами в северных областях, центральных. Ночью также - и в западных областях могут быть эти осадки в виде дождя. На остальной территории - без осадков. Без существенных, скажем так", - рассказала синоптик.

29 марта ночью на северо-востоке страны и в Одесской области, днем - в большинстве областей также будет дождливо.

"Поэтому видим, что эта неделя - у нас такая, в принципе, классическая весенняя погода. Наконец-то с дождями, потому что аграрии говорят, что им очень не хватает сейчас влаги. Начался уже сев и надо, чтобы почва, конечно, была увлажнена", - пояснила Птуха.

Относительно ветра на этой неделе, то 25 марта он будет юго-восточный с переходом на северо-западный. Он будет ощутимым - 7-12 метров в секунду. Ночью в восточных областях местами могут быть порывы 15-20 метров в секунду. 26-27 марта ветер будет переменных направлений и будет ослабевать.

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Синоптик отметила, что сейчас существенных изменений в погодной ситуации и начале следующего месяца не ожидается. Ожидаются небольшие осадки и такие же температурные показатели.

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Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что до конца марта в Украине будет неустойчивая погода с периодическими дождями, туманами и сильным ветром.

По его словам, в течение ближайших дней погодные условия в большинстве областей претерпят ощутимые изменения. Несмотря на осадки, температурное поле в Украине сохранится на достаточно высоком уровне без существенных колебаний и будет превышать климатическую норму по всей Украине на 4-7 градусов.

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