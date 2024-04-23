Улучшение погоды в столице ожидается уже на этой неделе.

На этой неделе в Киеве ожидается потепление. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение ближайших 5 суток погоду Киевщины будут формировать атмосферные фронты с юго-запада. Из-за этого временами будут дожди, но осадки будут чередоваться с периодами более спокойной погоды с прояснениями.

"Также со среды несколько повысятся значения температуры, приобретая более комфортный весенний характер", - говорят синоптики.

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В частности, 25 апреля воздух в столице прогреется до +18°. 26 числа будет не выше +15°, а 27 апреля - снова температура повысится до +18°. Также с четверга станут теплее ночи, будет +8°...+11°.

Погода 23 апреля - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, только на юге и юго-западе страны утром местами будет наблюдаться туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем составит +11°...+16°, на Закарпатье и в юго-восточной части воздух прогреется до более приятных +16°...+21°.

На высокогорье Карпат днем без осадков, а температура ожидается от 0° до +5°.

На Киевщине также будет облачно с прояснениями и сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области +11°...+16°, а в самом Киеве столбики термометров покажут +13°...+15°.

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