К концу текущей недели погода в Украине улучшится.

В ближайшие дни погода в Украине по-прежнему будет с температурными контрастами, периодическими дождями, и грозами. Однако к концу недели погода начнет стабилизироваться, солнца станет гораздо больше, а дожди прекратятся. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Начало недели будет преимущественно пасмурными, на севере местами пройдут дожди. Тепло распределится неравномерно. Холоднее всего будет на западе, +9°...+12°, а на юго-востоке воздух прогреется до +19°...+21°. На остальной территории столбики термометров покажут от +13° до +18°.

Во вторник, 23 апреля, в Украине будет преимущетсвенно сухая погода с небольшой облачностью. На западе, в большинстве северных, а также на побережье Одесской области столбики термометров покажут +11°...+14°. В Донецкой и Луганской областях будет до +19°...+20°, а на остальной территории ожидается от +15° до +18°.

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В среду, 24 апреля, практически по всей Украине пройдут дожди, ливни и грозы. На западе и севере по-прежнему будет холоднее всего, +11°...+14°, только на Прикарпатье воздух прогреется до +15°...+18°. В центре и на востоке будет +15°...+22°, а на юге воздух прогреется до +21°...+24°.

В середине недели, 25 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки останутся лишь местами на западе и севере, а также в Винницкой области. В большинстве северных и центральных областей температура повысится до +18°...+23°, на юге будет +22°...+24°, на востоке столбики термометров покажут +23°...+27°. И только на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях будет +11°...+16°, на побережье Одесской области - около +17°.

Перед выходными, 26 апреля, дожди и грозы ожидаются на востоке, юго-востоке и в Крыму. На западе температура повысится до +15°...+17°, приблизительно така же температура будет и на севере страны. Теплее всего будет на востоке, +20°...+24°, на остальной территории ожидается +16°...+21°.

На выходных, 27 и 28 апреля, погода в Украине продолжит стабилизироваться. Осадки покинут нашу страну, солнца станет больше. К концу недели на западе потеплеет до +17°...+20°, на севере будет +20°...+22°, жителей востока и юга ждет температура +20°...+24°, а в центральной части столбики термометров покажут от +19° до +25°.

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