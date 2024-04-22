Во вторник, 23 апреля, украинцев ждет преимущественно сухая погода с температурными контрастами. Холоднее всего будет на западе, где температура не поднимется выше +11°...+14°, а теплее всего - на юго-востоке, где в течение дня воздух прогреется до +18°...+20°. На остальной территории будет +13°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +7°, днем +13°.
- Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью 0°, днем +11°,.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +1°, днем +12°.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
- В Тернополе 23 апреля ночью будет +4°, днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +13°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +18°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +6°...+15°, облачно с прояснениями.
- В Житомире во вторник ночью будет +6°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+13°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+16°.
- В Одессе 23 апреля - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +8°...+19°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +18°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +19°.
Приметы погоды 23 апреля
В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год будет хлебородный.