Людям рекомендуют закрыть окна.

В Киеве существенно ухудшилась погода. Столицу накрыла мощная пылевая буря из Сахары.

В местных телеграм-каналах публикуют видео непогоды. На кадрах видно, что улицы столицы покрыты облаками из пыли. Людям рекомендуют закрыть окна и ограничить время пребывания на улице.

В сети уже делятся видео с последствиями непогоды. На некоторых домах мощный ветер срывает фасады. В то же время на улицах повалило много деревьев.

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 2 апреля в столице ожидались порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Обновлено: В Киевской городской военной администрации поделились рекомендациями для населения. В частности, людям советуют:

не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут выпасть на улицу.

В Украину пришла пылевая буря из Сахары

1 апреля в Украину добралась пыль из Сахары. Ее принесла волна тепла из западного Средиземноморья, объясняли синоптики. Эта пыль создает эффект затуманенного неба, в приземном слое может наблюдаться мгла.

В Укргидрометцентре также рекомендовали закрывать окна.

"Закрывайте окна, пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей", – отмечали там.

По данным синоптиков, пыль из Сахары развеется после дождей, которые пройдут 3-4 апреля.

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