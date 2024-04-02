В Киеве существенно ухудшилась погода. Столицу накрыла мощная пылевая буря из Сахары.
В местных телеграм-каналах публикуют видео непогоды. На кадрах видно, что улицы столицы покрыты облаками из пыли. Людям рекомендуют закрыть окна и ограничить время пребывания на улице.
В сети уже делятся видео с последствиями непогоды. На некоторых домах мощный ветер срывает фасады. В то же время на улицах повалило много деревьев.
Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 2 апреля в столице ожидались порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).
Обновлено: В Киевской городской военной администрации поделились рекомендациями для населения. В частности, людям советуют:
- не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут выпасть на улицу.
В Украину пришла пылевая буря из Сахары
1 апреля в Украину добралась пыль из Сахары. Ее принесла волна тепла из западного Средиземноморья, объясняли синоптики. Эта пыль создает эффект затуманенного неба, в приземном слое может наблюдаться мгла.
В Укргидрометцентре также рекомендовали закрывать окна.
"Закрывайте окна, пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей", – отмечали там.
По данным синоптиков, пыль из Сахары развеется после дождей, которые пройдут 3-4 апреля.