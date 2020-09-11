В Киеве сегодня температура до +21°, без осадков

08:30, 11 сентября 2020
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня похолодает / фото УНИАН
В Киеве сегодня похолодает / фото УНИАН

Погода в Киеве в пятницу, 11 сентября, будет прохладной.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +21°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:19.

Погода в Украине

  • В Киеве сегодня температура воздуха ночью +9°, днем +21°.
  • В Чернигове ясно, температура воздуха ночью +6°, днем +21°.
  • Во Львове переменная облачность, ночью +9°, днем +21°. 
  • В Луцке ночью +9°, днем +20°.
  • В Ривном в пятницу переменная облачность, ночью +8°, днем +19°.
  • В Тернополе облачно, температура воздуха ночью +8°, днем +21°.
Погода в Украине не 11 сентября / УНИАН
Погода в Украине не 11 сентября / УНИАН
  • В Хмельницком ночью +8°, днем +21°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске облачно, ночью +11°, днем +22°. 
  • В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +11°, днем +22°.
  • В Виннице сегодня переменная облачность, температура воздуха +8°...+21°.
  • В Житомире температура ночью +8°, днем +20°.
  • В Черкассах солнечно, ночью +9°, днем +23°.
  • В Кропивницком сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +9, днем +24°.
  • В Полтаве сегодня ясная погода, температура воздуха +10°...+24°.
  • В Одессе тепло и сухо, температура ночью +15°, днем +27°. 
  • В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +30°, без осадков. 
  • В Николаеве сегодня без осадков, ночью +13°, днем +30°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +12°, днем +28°.
  • В Сумах сегодня будет ясно, температура воздуха +5°...+21°.
  • В Харькове солнечно, температура ночью +8°, днем +23°. 
  • В Днепре сегодня местами будет облачно, температура ночью +10°, днем +27°.
  • В Симферополе в пятницу будет солнечно, +17°...+27°.
  • В Краматорске сегодня небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +27°. 
  • В Северодонецке небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +7°. 
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине

В пятницу, 11 сентября, в Украине немного снизится температура, осадков в этот день синоптики не обещают. 

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться жаркая погода. До конца текущей недели и в начале следующей осадков не ожидается.

На выходных 12-13 сентября практически по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков синоптики не обещают. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве
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