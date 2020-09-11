В Киеве сегодня температура до +21°, без осадков
В столице сегодня похолодает.
Погода в Киеве в пятницу, 11 сентября, будет прохладной.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +21°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:19.
Погода в Украине
- В Киеве сегодня температура воздуха ночью +9°, днем +21°.
- В Чернигове ясно, температура воздуха ночью +6°, днем +21°.
- Во Львове переменная облачность, ночью +9°, днем +21°.
- В Луцке ночью +9°, днем +20°.
- В Ривном в пятницу переменная облачность, ночью +8°, днем +19°.
- В Тернополе облачно, температура воздуха ночью +8°, днем +21°.
- В Хмельницком ночью +8°, днем +21°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске облачно, ночью +11°, днем +22°.
- В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +11°, днем +22°.
- В Виннице сегодня переменная облачность, температура воздуха +8°...+21°.
- В Житомире температура ночью +8°, днем +20°.
- В Черкассах солнечно, ночью +9°, днем +23°.
- В Кропивницком сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +9, днем +24°.
- В Полтаве сегодня ясная погода, температура воздуха +10°...+24°.
- В Одессе тепло и сухо, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +30°, без осадков.
- В Николаеве сегодня без осадков, ночью +13°, днем +30°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +12°, днем +28°.
- В Сумах сегодня будет ясно, температура воздуха +5°...+21°.
- В Харькове солнечно, температура ночью +8°, днем +23°.
- В Днепре сегодня местами будет облачно, температура ночью +10°, днем +27°.
- В Симферополе в пятницу будет солнечно, +17°...+27°.
- В Краматорске сегодня небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +27°.
- В Северодонецке небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +7°.
Прогноз погоды в Украине
В пятницу, 11 сентября, в Украине немного снизится температура, осадков в этот день синоптики не обещают.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться жаркая погода. До конца текущей недели и в начале следующей осадков не ожидается.
На выходных 12-13 сентября практически по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков синоптики не обещают.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +9°
- Днепр+26°... +11°
- Донецк+31°... +10°
- Житомир+20°... +8°
- Запорожье+28°... +13°
- Ивано-Франковск+22°... +11°
- Киев+21°... +8°
- Кропивницкий+25°... +9°
- Луганск+30°... +10°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+30°... +14°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+24°... +10°
- Ровно+19°... +8°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+21°... +5°
- Тернополь+21°... +8°
- Харьков+24°... +8°
- Херсон+31°... +15°
- Хмельницкий+20°... +7°
- Черкассы+23°... +9°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+23°... +11°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+23 °
Влажность:82 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:22 %
Восход:06:48
Закат19:23
Видимость:16 км
Фаза луны:
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