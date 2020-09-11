В Киеве сегодня температура до +21°, без осадков

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня похолодает / фото УНИАН

Погода в Киеве в пятницу, 11 сентября, будет прохладной.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +21°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:19.

Погода в Украине

В Киеве сегодня температура воздуха ночью +9°, днем +21°.

В Чернигове ясно, температура воздуха ночью +6°, днем +21°.

Во Львове переменная облачность, ночью +9°, днем +21°.

В Луцке ночью +9°, днем +20°.

В Ривном в пятницу переменная облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Тернополе облачно, температура воздуха ночью +8°, днем +21°.

Погода в Украине не 11 сентября / УНИАН

В Хмельницком ночью +8°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске облачно, ночью +11°, днем +22°.

В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +11°, днем +22°.

В Виннице сегодня переменная облачность, температура воздуха +8°...+21°.

В Житомире температура ночью +8°, днем +20°.

В Черкассах солнечно, ночью +9°, днем +23°.

В Кропивницком сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +9, днем +24°.

В Полтаве сегодня ясная погода, температура воздуха +10°...+24°.

В Одессе тепло и сухо, температура ночью +15°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +30°, без осадков.

В Николаеве сегодня без осадков, ночью +13°, днем +30°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +12°, днем +28°.

В Сумах сегодня будет ясно, температура воздуха +5°...+21°.

В Харькове солнечно, температура ночью +8°, днем +23°.

В Днепре сегодня местами будет облачно, температура ночью +10°, днем +27°.

В Симферополе в пятницу будет солнечно, +17°...+27°.

В Краматорске сегодня небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +27°.

В Северодонецке небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +7°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине

В пятницу, 11 сентября, в Украине немного снизится температура, осадков в этот день синоптики не обещают.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться жаркая погода. До конца текущей недели и в начале следующей осадков не ожидается.

На выходных 12-13 сентября практически по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков синоптики не обещают.