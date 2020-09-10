Жарко и солнечно: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
До конца недели в Украине будет тепло.
В ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться жаркая погода. До конца текущей недели и в начале следующей осадков не ожидается.
Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода
Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Украинского гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 11 сентября, по всей Украине ожидается сухая и солнечная погода, температура днем поднимется до +21…+29 градусов.
В субботу, 12 сентября, синоптики прогнозируют сухую погоду. Днем столбики термометров по Украине поднимутся до +20…+29 градусов. В воскресенье, 13 сентября, также ожидается теплая и солнечная погода, днем по стране +20...+28 градусов.
В понедельник, 14 сентября, по всей стране будет солнечно и сухо. Температура днем по Украине составит +20…+28 градусов.
Погода в Украине
На выходных 12-13 сентября практически по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков синоптики не обещают.
В четверг, 10 сентября, по всей Украине потеплеет, дожди пройдут лишь в двух областях - Львовской и Волынской.
До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах. При этом дождей не ожидается.
- Винница+26°... +12°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+28°... +12°
- Житомир+26°... +12°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+27°... +11°
- Кропивницкий+29°... +13°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+23°... +8°
- Львов+23°... +7°
- Николаев+28°... +13°
- Одесса+26°... +15°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+24°... +7°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+25°... +10°
- Тернополь+25°... +7°
- Харьков+25°... +14°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+26°... +8°
- Черкассы+29°... +14°
- Чернигов+27°... +9°
- Черновцы+26°... +16°