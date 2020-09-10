Жарко и солнечно: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

До конца недели в Украине будет тепло.

В ближайшие дни в Украине будет жарко / фото УНИАН

В ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться жаркая погода. До конца текущей недели и в начале следующей осадков не ожидается.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 11 сентября, по всей Украине ожидается сухая и солнечная погода, температура днем поднимется до +21…+29 градусов.

В субботу, 12 сентября, синоптики прогнозируют сухую погоду. Днем столбики термометров по Украине поднимутся до +20…+29 градусов. В воскресенье, 13 сентября, также ожидается теплая и солнечная погода, днем по стране +20...+28 градусов.

В понедельник, 14 сентября, по всей стране будет солнечно и сухо. Температура днем по Украине составит +20…+28 градусов.

Погода в Украине

На выходных 12-13 сентября практически по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков синоптики не обещают.

В четверг, 10 сентября, по всей Украине потеплеет, дожди пройдут лишь в двух областях - Львовской и Волынской.

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах. При этом дождей не ожидается.