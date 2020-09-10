Тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные
По всей Украине будет солнечно.
На выходных 12-13 сентября практически по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков синоптики не обещают.
Стало известно, когда в Украину придет похолодание
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в субботу, 12 сентября, по всей Украине ожидается солнечная погода, температура днем поднимется до +21…+28 градусов. Самая жаркая погода будет на юге страны, самая прохладная - на севере. Дождей не ожидается.
В воскресенье, 13 сентября, практически по всей стране будет солнечно. Температура днем на востоке поднимется до +29 градусов, на юге - до +30. В западных областях столбики термометров поднимутся до +28 градусов, в северных - до +27. В центре днем ожидается до +29 градусов. Осадков синоптики в этот день не обещают.
Погода в Украине
В четверг, 10 сентября, по всей Украине потеплеет, дожди пройдут лишь в двух областях - Львовской и Волынской.
До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах. При этом дождей не ожидается.
Ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что погода осенью в Украине будет преимущественно теплой, периоды похолодания будут короткими.
- Винница+26°... +12°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+27°... +11°
- Житомир+26°... +10°
- Запорожье+29°... +14°
- Ивано-Франковск+25°... +13°
- Киев+27°... +11°
- Кропивницкий+29°... +14°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+24°... +8°
- Львов+23°... +7°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+28°... +16°
- Ровно+24°... +7°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+25°... +10°
- Тернополь+25°... +7°
- Харьков+27°... +13°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+25°... +9°
- Черкассы+29°... +13°
- Чернигов+27°... +9°
- Черновцы+26°... +16°