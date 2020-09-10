Тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

10:00, 10 сентября 2020
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По всей Украине будет солнечно.

На выходных в Украине будет тепло / фото УНИАН
На выходных в Украине будет тепло / фото УНИАН

На выходных 12-13 сентября практически по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков синоптики не обещают. 

Стало известно, когда в Украину придет похолодание

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в субботу, 12 сентября, по всей Украине ожидается солнечная погода, температура днем поднимется до +21…+28 градусов. Самая жаркая погода будет на юге страны, самая прохладная - на севере. Дождей не ожидается. 

Прогноз на 12 сентября / УНИАН
Прогноз на 12 сентября / УНИАН

В воскресенье, 13 сентября, практически по всей стране будет солнечно. Температура днем на востоке поднимется до +29 градусов, на юге - до +30. В западных областях столбики термометров поднимутся до +28 градусов, в северных - до +27. В центре днем ожидается до +29 градусов. Осадков синоптики в этот день не обещают. 

Прогноз на 13 сентября / УНИАН
Прогноз на 13 сентября / УНИАН

Погода в Украине

В четверг, 10 сентября, по всей Украине потеплеет, дожди пройдут лишь в двух областях - Львовской и Волынской. 

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах. При этом дождей не ожидается. 

Ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что погода осенью в Украине будет преимущественно теплой, периоды похолодания будут короткими.

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине#погода на выходные
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