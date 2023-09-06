В четверг, 7 сентября, украинцев ждет преимущественно суха и довольно теплая погода. Местами на юге воздух прогреется до летних +27°...+28°, а небольшие дожди вероятны лишь в Луганской области. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +33°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +24°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°.
- В Тернополе 7 сентября ночью будет +13°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +23°.
- В Виннице завтра будет +14°...+24°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +15° днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+22°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +22°.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +24°, практически безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +15°...+20°.
- В Одессе 7 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +27°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+20°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +22°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +14°...+25°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +23°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +23°.
Приметы погоды 7 сентября
7 сентября - по народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая. В эти дни начинают косить овес, заканчивают сбор груш, приступают к сбору рябины, обильно поливают садовую землянику.