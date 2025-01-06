В столице днем 6 января ожидаются осадки.

В понедельник, 6 января, день в Киеве будет холодный и с осадками, но температура начнет постепенно повышаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Если утром столбики термометров покажут -3°, то уже днем в столице ожидается около 0°, а вечером уже будет +1°. Погода ожидается пасмурной, днем пройдет снег с переходом в мокрый снег.

Ветер южный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 743-746 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +4°, днем +6°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +4°, снег.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +4°, снег.

В Тернополе 6 января ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, мокрый снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +3°, днем +7°.

В Виннице сегодня будет +1°...+3°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет +1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...0°, ясно.

В Черкассах сегодня будет ночью 0°, днем +2°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +3°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+1°.

В Одессе 6 января - пасмурно, температура ночью +4°, днем +6°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +6°, днем +8°, пасмурно.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +6°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +3°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем 0°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно, температура ночью -1°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +2°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +2°...+7°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -6°, днем 0°, снег.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°, снег.

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