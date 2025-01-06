После морозных выходных сегодня, 6 декабря, температура в Украине начнет постепенно повышаться. Первыми потепление почувствуют жители западных областей, где воздух прогреется до +3°...+7°. Также здесь местами еще пройдет снег и мокрый снег. На остальной территории страны будет сухо, 0°...+4°, на юге страны - до +7°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем 0°.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +4°, днем +6°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +4°, снег.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +4°, снег.
- В Тернополе 6 января ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно, снег.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, снег.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, мокрый снег.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +5°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +3°, днем +7°.
- В Виннице сегодня будет +1°...+3°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник ночью будет +1°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...0°, ясно.
- В Черкассах сегодня будет ночью 0°, днем +2°, пасмурно.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +3°, пасмурно.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+1°.
- В Одессе 6 января - пасмурно, температура ночью +4°, днем +6°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +6°, днем +8°, пасмурно.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +6°, днем +7°.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем 0°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно, температура ночью -1°, днем 0°.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +2°...+7°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -6°, днем 0°, снег.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°, снег.
6 января - какой сегодня праздник, приметы погоды
6 января - если снег идет, то будет урожай на яблоки. Наледь на деревьях - родят орехи и фрукты.