Последний январский день в Киеве будет теплым, сухим и солнечным. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается небольшой мороз до -1°, а днем воздух прогреется до приятных +6°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление снизится с 759 до 755 миллиметров ртутного столба.
Погода 31 января - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +5°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.
В Тернополе 31 января ночью будет -4°, днем +5°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +3°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -6, днем +5°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -5°, днем +4°.
В Виннице завтра будет -4°...+6°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью -2° днем +5°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+3°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°.
В Одессе 31 января - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +5°.
В Херсоне в среду ночью будет -4°, днем +4°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +5°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -5°...+3°.
В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем +4°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.