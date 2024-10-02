Воздух в столице прогреется до +19°...+21°.

В четверг, 3 октября, погода в Киеве немного изменится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +11°...+12°, а днем воздух прогреется до +19°...+21°. Ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью, но без существенных осадков.

Ветер изменит свое направление на юго-восточное, а его скорость будет 5-10м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 3 октября - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода , ночью +8°, днем +13°, дождь.

В Тернополе 3 октября ночью будет +9°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +9°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +8°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +10°...+19°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+21°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+22°.

В Одессе 3 октября - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +21°.

В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +23°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +24°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +12°...+23°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +24°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +25°.

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