Температура в столице поднимется до +34°.

Во вторник, 29 августа, в Киеве опять будет очень жаркая и сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура не опустится ниже +22°, а днем воздух раскалит до +34°. Ожидается ясная и безоблачная погода, что еще больше усилит ощущение жары.

Ветер будет слабым, преимущественно восточного направления. Его скорость не превысит 2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 29 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +20°, днем +33°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +35°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +35°.

В Тернополе 29 августа ночью будет +21°, днем +36°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +36°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +23°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.

В Виннице завтра будет +22°...+36°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире во вторник будет ночью +21° днем +34°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+33°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +32°.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 29 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +25°, днем +31°.

В Херсоне во вторник ночью будет +22°, днем +34°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +32°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+29°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +31°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +20°...+31°, дождь.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и беозблачно, температура ночью +15°, днем +25°.

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