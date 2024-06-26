В четверг, 27 июня, в Киеве станет жарче - температура повысится на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью будет +19°, а днем воздух прогреется до +28°...+29°. Ожидается небольшая облачность, во второй половине дня возможен легкий дождик.
Ветер будет переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 27 июня - прогноз по городам Украины
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +28°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +28°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
В Тернополе 27 июня ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
В Виннице завтра будет +15°...+29°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+25°.
В Одессе 27 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°.
В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +31°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +26°, практически безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+28°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.