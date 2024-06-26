Температура в столице повысится почти до +30°.

В четверг, 27 июня, в Киеве станет жарче - температура повысится на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью будет +19°, а днем воздух прогреется до +28°...+29°. Ожидается небольшая облачность, во второй половине дня возможен легкий дождик.

Ветер будет переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 27 июня - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +28°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Тернополе 27 июня ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +15°...+29°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+25°.

В Одессе 27 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°.

В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +26°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+28°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.

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