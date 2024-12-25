В четверг, 26 декабря, погода в Киеве существенно не изменится, только ближе к ночи на пятницу есть вероятность осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров снизятся до -1°, а днем температура максимально повысится лишь до +1°. Ожидается пасмурная погода, а под конец дня вероятен снег, который перейдет в дождь.
Атмосферное давление будет слегка выше нормы, 761-763 миллиметра ртутного столба, а скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.
Погода в Украине 26 декабря
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем -2°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -3°, днем -1°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем -1°.
В Тернополе 26 декабря ночью будет -2°, днем -1°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем -1°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем -1°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +3°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем 0°.
В Виннице завтра будет -2°...0°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг ночью будет -2°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, снег.
В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем 0°, пасмурно.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+1°.
В Одессе 26 декабря - пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.
В Херсоне в четверг ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +3°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +3°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +2°, небольшая облачность.
В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, мокрый снег, -1°...+4°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +3°, днем +3°, возможен небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +2°.