Столбики термометров в столице максимально покажут +1°.

В четверг, 26 декабря, погода в Киеве существенно не изменится, только ближе к ночи на пятницу есть вероятность осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров снизятся до -1°, а днем температура максимально повысится лишь до +1°. Ожидается пасмурная погода, а под конец дня вероятен снег, который перейдет в дождь.

Атмосферное давление будет слегка выше нормы, 761-763 миллиметра ртутного столба, а скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Видео дня

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем -2°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Тернополе 26 декабря ночью будет -2°, днем -1°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -2°...0°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет -2°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, снег.

В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем 0°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+1°.

В Одессе 26 декабря - пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.

В Херсоне в четверг ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +3°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +2°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, мокрый снег, -1°...+4°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +3°, днем +3°, возможен небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +2°.

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