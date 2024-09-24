В среду, 25 сентября, погода порадует киевлян теплом. Облачность станет больше, но осадков не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается +15°...+16°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°...+26°. Будет облачно с прояснениями.
Атмосферное давление стабильное, но чуть сниженное, 749-750 миллиметров. Ветер будет дуть с юга, его скорость увеличится до 7-12 м/с.
Погода 25 сентября - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +23°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.
В Тернополе 25 сентября ночью будет +13°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +21°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
В Виннице завтра будет +13°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в среду ночью будет +14°, днем +27°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+27°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +13°...+26°.
В Одессе 25 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +22°.
В Херсоне в среду ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +13°, днем +26°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +27°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +12°...+25°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +23°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +23°.