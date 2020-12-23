Киевлян предупредили об изменении погоды в ближайшие три дня
24 и 25 декабря ожидается от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, дороги и тротуары будут обрабатывать посыпочными материалами.
В течение 23 декабря синоптики прогнозируют в Киеве мокрый снег, во время осадков температура будет колебаться от -3°С до +1°С.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В частности, сегодня с утра до вечера возможен мокрый снег, интенсивные осадки ожидаются днем.
Атмосферные фронты принесут в Украину налипание мокрого снега и дожди - синоптик
Осадки возможны в течение ближайших трех дней: 24 и 25 декабря - температурные колебания от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.
"Чтобы не допустить гололеда, дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами", - говорится в сообщении.
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также снижать скорость до минимума у пешеходных переходов и детских учреждений.
Как сообщал УНИАН, в течение 24-25 декабря в Украине ожидается повышение температуры на 2-5 градусов.
- Винница+2°... -1°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк-3°... -6°
- Житомир+3°... -2°
- Запорожье-1°... -5°
- Ивано-Франковск+6°... +2°
- Киев+1°... -1°
- Кропивницкий0°... -2°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк+6°... +1°
- Львов+6°... +4°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса+5°... +1°
- Полтава-2°... -4°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь0°... -4°
- Сумы-3°... -4°
- Тернополь+5°... +2°
- Харьков-4°... -7°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+4°... +1°