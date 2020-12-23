Киевлян предупредили об изменении погоды в ближайшие три дня

01:58, 23 декабря 2020
31

24 и 25 декабря ожидается от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, дороги и тротуары будут обрабатывать посыпочными материалами.

В Киеве пойдет снег / фото УНИАН
В Киеве пойдет снег / фото УНИАН

В течение 23 декабря синоптики прогнозируют в Киеве мокрый снег, во время осадков температура будет колебаться от -3°С до +1°С.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, сегодня с утра до вечера возможен мокрый снег, интенсивные осадки ожидаются днем.

Атмосферные фронты принесут в Украину налипание мокрого снега и дожди - синоптик

Осадки возможны в течение ближайших трех дней: 24 и 25 декабря - температурные колебания от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.

"Чтобы не допустить гололеда, дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами", - говорится в сообщении.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также снижать скорость до минимума у пешеходных переходов и детских учреждений.

Как сообщал УНИАН, в течение 24-25 декабря в Украине ожидается повышение температуры на 2-5 градусов.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погода в Киеве
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
76 %
771 мм
5.2 м/с
3 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять