Киевлян предупредили об изменении погоды в ближайшие три дня

24 и 25 декабря ожидается от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, дороги и тротуары будут обрабатывать посыпочными материалами.

В Киеве пойдет снег / фото УНИАН

В течение 23 декабря синоптики прогнозируют в Киеве мокрый снег, во время осадков температура будет колебаться от -3°С до +1°С.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, сегодня с утра до вечера возможен мокрый снег, интенсивные осадки ожидаются днем.

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Осадки возможны в течение ближайших трех дней: 24 и 25 декабря - температурные колебания от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.

"Чтобы не допустить гололеда, дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами", - говорится в сообщении.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также снижать скорость до минимума у пешеходных переходов и детских учреждений.

Как сообщал УНИАН, в течение 24-25 декабря в Украине ожидается повышение температуры на 2-5 градусов.