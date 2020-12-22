Украину накроют сильные дожди и снег: прогноз погоды на завтра (карта)
Местами дожди усилятся до ливней.
В среду, 23 декабря, практически всю Украину накроют осадки. В западных регионах ожидаются дожди, которые местами усилятся до ливней, а в центральных и северных выпадет снег. Температура в течение дня будет колебаться в пределах -4°...+6°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Сильный ветер, снег и быстрая оттепель: в Карпатах объявили штормовое предупреждение
- В Киеве завтра ожидается мокрый снег, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.
- Во Львове в среду - облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +5°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +1°, днем +5°.
- В Ривне в среду облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью 0°, днем +4°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +5°, ливень.
- В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°, ливень.
- В Черновцах в среду - ливень, ночью +1°, днем +4°.
- В Виннице завтра мокрый снег, -1°...+2°.
- В Житомире в среду будет облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Черкассах ночью -1°, днем +1°, снег.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...-2°.
- В Одессе 23 декабря - ливень, температура ночью +1°, днем +5°.
- В Херсоне в среду ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра снег, ночью 0°, днем +1°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...3°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -4°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -4°...0°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -2°.
- В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -4°.
23 декабря — день Евграфа и Мины. Декабрь завершает год, но начинает зиму. Если на Евграфа идет снег — вся весна будет дождливой.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -3°
- Днепр-1°... -6°
- Донецк-4°... -8°
- Житомир-1°... -2°
- Запорожье-2°... -4°
- Ивано-Франковск+2°... 0°
- Киев-1°... -4°
- Кропивницкий-1°... -3°
- Луганск-5°... -11°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+1°... -5°
- Одесса0°... -1°
- Полтава-2°... -8°
- Ровно0°... -1°
- Симферополь-1°... -3°
- Сумы-1°... -10°
- Тернополь0°... -1°
- Харьков-4°... -9°
- Херсон+1°... -6°
- Хмельницкий-1°... -3°
- Черкассы-1°... -2°
- Чернигов-1°... -3°
- Черновцы+3°... -1°
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:-2° / +9°
Влажность:75 %
Давление:746 мм
Ветер: 9.0 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:25
Закат16:51
Видимость:14 км
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