Украину накроют сильные дожди и снег: прогноз погоды на завтра (карта)

Местами дожди усилятся до ливней.

Завтра Украину засыплет снегом / фото УНИАН

В среду, 23 декабря, практически всю Украину накроют осадки. В западных регионах ожидаются дожди, которые местами усилятся до ливней, а в центральных и северных выпадет снег. Температура в течение дня будет колебаться в пределах -4°...+6°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра ожидается мокрый снег, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.

В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.

Во Львове в среду - облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +5°.

В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +1°, днем +5°.

В Ривне в среду облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью 0°, днем +4°.

В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +5°, ливень.

В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°, ливень.

В Черновцах в среду - ливень, ночью +1°, днем +4°.

В Виннице завтра мокрый снег, -1°...+2°.

В Житомире в среду будет облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью -2°, днем +3°.

В Черкассах ночью -1°, днем +1°, снег.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...-2°.

В Одессе 23 декабря - ливень, температура ночью +1°, днем +5°.

В Херсоне в среду ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра снег, ночью 0°, днем +1°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...3°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -4°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -4°...0°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -2°.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -4°.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото УНИАН

23 декабря — день Евграфа и Мины. Декабрь завершает год, но начинает зиму. Если на Евграфа идет снег — вся весна будет дождливой.

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