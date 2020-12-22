Украину накроют сильные дожди и снег: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 22 декабря 2020
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Местами дожди усилятся до ливней.

Завтра Украину засыплет снегом / фото УНИАН
Завтра Украину засыплет снегом / фото УНИАН

В среду, 23 декабря, практически всю Украину накроют осадки. В западных регионах ожидаются дожди, которые местами усилятся до ливней, а в центральных и северных выпадет снег. Температура в течение дня будет колебаться в пределах -4°...+6°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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  • В Киеве завтра ожидается мокрый снег, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
  • В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.
  • Во Львове в среду - облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +5°.
  • В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +1°, днем +5°.
  • В Ривне в среду облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью 0°, днем +4°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +5°, ливень.
  • В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
  • В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°, ливень.
  • В Черновцах в среду - ливень, ночью +1°, днем +4°.
  • В Виннице завтра мокрый снег, -1°...+2°.
  • В Житомире в среду будет облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью -2°, днем +3°.
  • В Черкассах ночью -1°, днем +1°, снег.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...-2°.
  • В Одессе 23 декабря - ливень, температура ночью +1°, днем +5°.
  • В Херсоне в среду ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра снег, ночью 0°, днем +1°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...3°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -4°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -4°...0°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -2°. 
  • В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -4°.
Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото УНИАН

23 декабря — день Евграфа и Мины. Декабрь завершает год, но начинает зиму. Если на Евграфа идет снег — вся весна будет дождливой.

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Автор: Елена Пилипчак

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