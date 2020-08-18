В Киеве завтра без осадков, температура до +32°
В столице завтра будет солнечно.
Погода в Киеве 19 августа будет жаркой, температура днем поднимется до +32°.
Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды на День независимости Украины
Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 4,5 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:51, а зайдет в 20:11.
По народному прогнозу, 19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь.Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).
Погода в Украине
В среду, 19 августа, по всей Украине будет очень жарко, на западе пройдут дожди с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в большинстве регионов Украины на Яблочный Спас ожидается жаркая и сухая погода. Дожди пройдут на Западе страны.
Ранее появился прогноз погоды в Украине до конца августа. Ожидется, что пракически по всей стране будет жарко и солнечно, дожди и пасмурная погода придут только в западные области.
- Винница+30°... +17°
- Днепр+33°... +16°
- Донецк+31°... +13°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+33°... +15°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+31°... +15°
- Кропивницкий+32°... +14°
- Луганск+32°... +15°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+33°... +16°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+31°... +15°
- Сумы+29°... +13°
- Тернополь+28°... +15°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+30°... +17°