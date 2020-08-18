В Киеве завтра без осадков, температура до +32°

17:00, 18 августа 2020
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В столице завтра будет солнечно.

Погода в Киеве завтра будет жаркой / фото УНИАН
Погода в Киеве завтра будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 19 августа будет жаркой, температура днем поднимется до +32°.

Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды на День независимости Украины

Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:51, а зайдет в 20:11.

По народному прогнозу, 19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь.Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).

Погода в Украине 

В среду, 19 августа, по всей Украине будет очень жарко, на западе пройдут дожди с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в большинстве регионов Украины на Яблочный Спас ожидается жаркая и сухая погода. Дожди пройдут на Западе страны.

Ранее появился прогноз погоды в Украине до конца августа. Ожидется, что пракически по всей стране будет жарко и солнечно, дожди и пасмурная погода придут только в западные области. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине#жара в Киеве
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