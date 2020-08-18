Погода на завтра: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Жаркая погода ожидается по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 августа, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
Синоптики предупредили о грозах на западе Украины
На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +28°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +32°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°.
По народному прогнозу, 19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь.Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в большинстве регионов Украины на Яблочный Спас ожидается жаркая и сухая погода. Дожди пройдут на Западе страны.
Ранее появился прогноз погоды в Украине до конца августа. Ожидается, что практически по всей стране будет жарко и солнечно, дожди и пасмурная погода придут только в западные области.
Сегодня, 18 августа, по всей Украине ожидается очень жаркая погода, во многих регионах столбики поднимутся до +30 градусов и даже выше. Жителям западных областей синоптики обещают дожди, местами с грозами.
- Винница+30°... +17°
- Днепр+33°... +16°
- Донецк+31°... +13°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+33°... +15°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+31°... +15°
- Кропивницкий+32°... +14°
- Луганск+32°... +15°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+33°... +16°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+31°... +15°
- Сумы+29°... +13°
- Тернополь+28°... +15°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+30°... +17°