Погода на завтра: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Жаркая погода ожидается по всей стране.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНІАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 августа, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

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На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +32°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°.

Погода в Украине на 19 августа / УНИАН

По народному прогнозу, 19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь.Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в большинстве регионов Украины на Яблочный Спас ожидается жаркая и сухая погода. Дожди пройдут на Западе страны.

Ранее появился прогноз погоды в Украине до конца августа. Ожидается, что практически по всей стране будет жарко и солнечно, дожди и пасмурная погода придут только в западные области.

Сегодня, 18 августа, по всей Украине ожидается очень жаркая погода, во многих регионах столбики поднимутся до +30 градусов и даже выше. Жителям западных областей синоптики обещают дожди, местами с грозами.