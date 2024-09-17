В столице будет пасмурно, но дождей не ожидается.

В среду, 18 сентября, погода в Киеве резко изменится. Ожидается похолодание сразу на 5-6 градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +16°...+17°, а днем температура максимально повысится до +20°...+21°. День будет пасмурным, небо затянут облака, однако существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет северо-восточного и восточного направлений, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное и слегка пониженное, 754-755 миллиметров ртутного столба.

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Погода 18 сентября - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +22°, сильный дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, сильный дождь.

В Тернополе 18 сентября ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, гроза.

В Виннице завтра будет +13°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+22°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +16°, днем +20°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +20°, пасмурно, сильный дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+24°, легкий дождь.

В Одессе 18 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +19°.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +16°, днем +20°, дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +24°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +14°...+23°, гроза.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +15°, днем +24°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +24°.

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