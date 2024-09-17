Сухо будет только на севере и востоке страны.

В среду, 18 сентября, в Украине снова задождит. Местами осадки будут сильными и с грозами. Сухо будет только на севере и востоке Украины. Температура при этом снизится, по всей стране будет от +19° до +26°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +16°, днем +21°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +22°, сильный дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, сильный дождь.

В Тернополе 18 сентября ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, гроза.

В Виннице завтра будет +13°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+22°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +16°, днем +20°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +20°, пасмурно, сильный дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+24°, легкий дождь.

В Одессе 18 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +19°.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +16°, днем +20°, дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +24°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +14°...+23°, гроза.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +15°, днем +24°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +24°.

Приметы погоды 18 сентября

Если листья на рябине пожелтели, то осень будет ранней, а зима холодной. Если в лесу много рябины - осень будет дождливая, а если мало, то сухая.

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