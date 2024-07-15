Во вторник, 16 июля, киевлян опять ждет сильная жара. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью будет +24°...+25°, а днем температура повысится до +35°. Ожидается практически безоблачная погода с большим количеством солнца.
Ветер будет слабый и от жары не поможет, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 16 июля - прогноз по городам Украины
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +20°, днем +33°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +34°, дождь.
В Тернополе 16 июля ночью будет +22°, днем +35°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +36°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +22°, днем +33°, практически безоблачно.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +21°, днем +37°.
В Виннице завтра будет +21°...+39°, рактически безоблачно.
В Житомире во вторник ночью будет +23°, днем +36°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +22°...+34°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +36°.
В Кропивницком температура ночью будет +24°, днем +38°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +24°...+35°.
В Одессе 16 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +28°, днем +36°.
В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +40°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +41°.
В Запорожье температура ночью +26°, днем +37°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +23°, а днем +36°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +36°.
В Днепре температура ночью будет +26°, днем +37°, ясно и безоблачно.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +23°...+35°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +37°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +37°.